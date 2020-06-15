Премьеру «Матрицы 4» перенесли на 2022 год

Четвертая часть франшизы «Матрица» не выйдет на экраны в 2021 году, как было запланировано, сообщил COS. В связи с пандемией коронавируса выпуск ленты перенсли на апрель 2022 года.

Производство картины временно поставлено на паузу. Съемки стартовали в феврале, но были приостановлены из‑за пандемии. Как выглядят первые кадры со съемок, можно посмотреть в материале «Афиши Daily».

Сценарий для фильма пишет Лана Вачовски, работавшая с сестрой (тогда они еще были братьями) над существующей трилогией, она же снимет новую картину.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити. Оператором новой «Матрицы» выступит Джон Толл, который за свою карьеру получил два «Оскара», а также снял фильмы «Железный человек», «Последний самурай», «Ванильное небо», «Облачный атлас» и другие.

В марте 2019 года фильму «Матрица» исполнилось 20 лет. Проверить, как хорошо вы его помните, можно с помощью теста «Афиши Daily».