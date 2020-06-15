Исследование: Instagram чаще показывает фотографии с раздетыми людьми

Алгоритмы Instagram отдают предпочтение фотографиям с раздетыми людьми, пишет The Next Web со ссылкой на исследование AlgorithmWatch и Европейской сети журналистики данных. Изображения с полуголыми людьми составляют до 30% постов в ленте рекомендаций. Фотографии пейзажей или еды показываются на 60% реже.

Вероятность того, что в ленте появится фото с полуобнаженной женщиной, составила 54%, в то время как с мужчиной — 28%.

«Такой уклон в сторону полуголых тел может подтолкнуть создателей контента, особенно женщин, к публикации откровенных фото, чтобы привлечь больше зрителей. И это также может помочь сформировать определенное мировоззрение 1 млрд пользователей Instagram», — говорится в статье.

Представители Instagram не согласились с выводами исследователей. «Это исследование имеет ряд недостатков и показывает неправильное понимание того, как работает Instagram. Мы оцениваем посты в вашей ленте на основе содержания аккаунтов, к которым вы проявили интерес, а не по произвольным факторам, таким как наличие купальников», — сообщили в пресс-службе Facebook.

Тем не менее, авторы работы считают, что их выводы частично отражают работу алгоритма Instagram, поскольку в опубликованном патенте на алгоритм среди факторов, которые могут определять, какие изображения следует расставлять по приоритетам, упоминалось «раздевание».