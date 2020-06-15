Chronixx выпустил клип на песню «Same Prayer»

В видео музыкант предстает на фоне дикой природы разных географических полос и поет «Любую боль, которую я могу почувствовать, время исцелит. Радостно знать, что это подписано и скреплено печатью».

Chronixx выпустил новый сингл совместно с ямайским артистом Kabaka Pyramid. Трек называется «Same Prayer», он войдет в следующий альбом музыканта «Dela Splash». Видеоклип к нему снял режиссер Айвор МакКрэй.

«Это напоминание, что есть высшие силы, направляющие вещи в физическом мире. Вместо того, чтобы искать решения в наших материальных жизнях, мы можем достигнуть высших сил и взглянуть глубже внутрь себя самих», — рассказывает Chronixx о своем релизе.

Альбом «Dela Splash» выйдет позднее в 2020 году. Эта пластинка станет первой для Chronixx с 2017 года.