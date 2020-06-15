перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Премьеру «Матрицы 4» перенесли на 2022 год 23:43
Исследование: Instagram чаще показывает фотографии с раздетыми людьми 23:28
Chronixx выпустил клип на песню «Same Prayer» 22:51
Церемонию вручения «Оскара» отложили на два месяца 22:22
Lianhao Qu/Unsplash Российские школы оснастят камерами с технологией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с технологией распознавания лиц 22:06
В Екатеринбурге врачам выдадут 60 тысяч билетов на концерты, в музеи и театры 21:39
Онлайн-встречи и диджей-сеты: объявлена программа 24-часового марафона к дню рождения Курехина 21:30
На зеленой территории около МГУ могут построить многоэтажный жилой комплекс 21:06
Уголовное дело против Навального, стрельба в центре Москвы и другие новости дня 20:58 Дайджест
officialspikelee/Instagram Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена
Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена 20:49
На «КиноПоиске HD» появилась подборка фильмов от The Art Newspaper Russia 19:53
Третьяковская галерея откроется позже намеченного 19:29
«Готов по-мужски обсудить»: Плющенко ответил Навальному на обвинение в алчности 19:23
Пассажир такси открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве Обновлено в 18:57
Алексей Навальный/YouTube На Навального завели уголовное дело о клевете
На Навального завели уголовное дело о клевете 18:28
Исследование: почти 50% медитирующих россиян используют для этого приложения 18:27
Первый канал ищет сотрудника для «информационной войны против всего зла на свете» 17:55
«Российская газета»: отелям придется объяснить заселение неженатых пар в один номер 17:45
В Петербурге от коронавируса за апрель умерли в шесть раз больше людей, чем сообщалось ранее 17:41
Manny Pantoja/Unsplash Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию
Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию 17:21
Отключить рекламу

Церемонию вручения «Оскара» отложили на два месяца

Семён Гудошников
Сегодня в 22:22

Церемония вручения «Оскар» в следующем году пройдет на два месяца позже, чем обычно, сообщил Variety. Торжественное мероприятие перенесли с 28 февраля на 25 апреля из‑за пандемии коронавируса.

Это сделано для того, чтобы кинематографисты успели закончить работу над картинами, которую пришлось прервать из‑за распространения заболевания.

«На протяжении более чем века фильмы играли важную роль в утешении, вдохновении и развлечении нас в самые трудные времена. И так непременно будет в этом году. Мы надеемся, что, продлевая сроки отбора и перенося даты нашей церемонии, мы обеспечим гибкость, необходимую кинопроизводителям, чтобы закончить и выпустить свои фильмы», — отметили в киноакадемии.

Тогда же, в апреле, киноакадемия планирует открыть Музей кинематографа в Лос-Анджелесе. Изначально его открытие было намечено на декабрь.

Дедлайны сроков отбора также были перенесены на более поздние сроки. Так, последний срок подачи заявок в специальных категориях (анимационный фильм, документальный фильм, короткометражные фильмы, иностранный фильм) назначен на 1 декабря 2020 года, а дедлайн подачи заявок в основных категориях, включая лучший фильм, перенесен на 15 января 2021 года. Голосование академиков начнется 1 февраля и будет длиться вплоть до 20 апреля.

Российские кинематографисты планируют вернуться к съемкам в июле. С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, заработали киностудии и студии звукозаписи. Кроме того, в Подмосковье также разрешили приступить к съемкам при условии присутствия на площадке не более 50 человек.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
творческий вечер
«Bloomsday. Благотворительные чтения» (онлайн-трансляция)
Праздник Джойса в помощь российским врачам из регионов
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
авангард
«Стрим-механика #66» (онлайн-трансляция)
Суточный марафон в честь Капитана с диджеями и друзьями
хип-хоп
Velial Squad (онлайн-трансляция)
Два депрессивных рэпера в масках
рок
«#RoyalAlbertHome»: Люси Дакус (онлайн-трансляция)
Молодой мечтательный инди-рок в домашнем антураже
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить