Церемонию вручения «Оскара» отложили на два месяца

Церемония вручения «Оскар» в следующем году пройдет на два месяца позже, чем обычно, сообщил Variety. Торжественное мероприятие перенесли с 28 февраля на 25 апреля из‑за пандемии коронавируса.

Это сделано для того, чтобы кинематографисты успели закончить работу над картинами, которую пришлось прервать из‑за распространения заболевания.

«На протяжении более чем века фильмы играли важную роль в утешении, вдохновении и развлечении нас в самые трудные времена. И так непременно будет в этом году. Мы надеемся, что, продлевая сроки отбора и перенося даты нашей церемонии, мы обеспечим гибкость, необходимую кинопроизводителям, чтобы закончить и выпустить свои фильмы», — отметили в киноакадемии.

Тогда же, в апреле, киноакадемия планирует открыть Музей кинематографа в Лос-Анджелесе. Изначально его открытие было намечено на декабрь.

Дедлайны сроков отбора также были перенесены на более поздние сроки. Так, последний срок подачи заявок в специальных категориях (анимационный фильм, документальный фильм, короткометражные фильмы, иностранный фильм) назначен на 1 декабря 2020 года, а дедлайн подачи заявок в основных категориях, включая лучший фильм, перенесен на 15 января 2021 года. Голосование академиков начнется 1 февраля и будет длиться вплоть до 20 апреля.

Российские кинематографисты планируют вернуться к съемкам в июле. С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, заработали киностудии и студии звукозаписи. Кроме того, в Подмосковье также разрешили приступить к съемкам при условии присутствия на площадке не более 50 человек.