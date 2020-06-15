Онлайн-встречи и диджей-сеты: объявлена программа 24-часового марафона к дню рождения Курехина

Центр Курехина проведет 24-часовую онлайн-программу, посвященную дню рождения Сергея Курехина. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия. Оно пройдет 16 июня и будет состоять из двух частей — трансляции архива Курехина и онлайн-марафона «Стрим-Механика #66».

«Стрим-Механика #66» будет включать онлайн-встречи с критиком и писателем Александром Каном, музыкантом Сергеем Летовым, режиссером Владимиром Непевным, художниками Францем Родвальтом и Иналом Савченковым, а также директором Музея нонконформистского искусства Анастасией Пацей.

В музыкальной программе — диджей-сеты с музыкой Курехина от Ивана Смекалина, GhostNoir, Achterstag, Golkaksokol, EasyWearNer, Антона Березина и Дианы Гладченко. Также в прямом эфире пройдет однодневная выставка-конструктор коллекции центра, в создании которой сможет поучаствовать любой желающий.

Посмотреть «Стрим-Механику #66» можно на сайте «Афиши». Трансляция начнется 16 июня, в 14.00. Также онлайн-мероприятия будут доступны на сайте Центра Курехина.