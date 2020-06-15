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В Екатеринбурге врачам выдадут 60 тысяч билетов на концерты, в музеи и театры

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:39

Медицинские работники Екатеринбурга получат 10 тыс. сертификатов на посещение культурных учреждений города в благодарность за работу в период пандемии. Об этом пишет ТАСС.

Акцию «Доктор, теперь вы к нам», в рамках которой получившие сертификаты врачи смогут бесплатно посетить музеи, театры и концерты после отмены самоизоляции в регионе, запустили «Ельцин-центр» и группа компаний Zapomni.

«Идея необходимости сделать некий подарочный сертификат для врачей зародилась в начале мая, когда мы поняли, что медработники подвержены колоссальной нагрузке. Мы связались с коллегами из компании Zapomni и вместе придумали сначала сделать подарочный сертификат для «Ельцин-центра», а впоследствии, чтобы действительно сказать спасибо врачам, решили сделать акцию на весь Екатеринбург. Мы договорились с основными музеями, театрами и галереями Екатеринбурга. Наши коллеги откликнулись на наш призыв помочь врачам», — рассказал глава службы маркетинга «Ельцин-центра» Василий Выжутович.

Всего, по его словам, екатеринбургским медработникам раздадут 10 тыс. сертификатов, а по каждому сертификату будет доступно шесть билетов. Таким образом, медики получат 60 тыс. билетов на культурные мероприятия. Выпуск сертификатов, а также их обмен на билеты, будет происходить на сайте zapomni.gift, отметил руководитель группы компаний Zapomni Сурен Тер-Овсепян.

Акция охватит около 20 культурных учреждений Екатеринбурга, а в будущем может пройти в Москве и Петербурге. Сертификат будет действителен до конца года, уточняют организаторы, а если ограничения за это время не снимут, то его действие могут продлить.

По данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе зарегистрировано 9558 случаев коронавируса.

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ИТАР-ТАСС
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