На зеленой территории около МГУ могут построить многоэтажный жилой комплекс

На территории Воробьевых гор планируют построить многоэтажный жилой комплекс, об этом сообщила инициативная группа МГУ со ссылкой на преподавателя университета и бывшего мундепа района Раменки Марину Ивлиеву.

По информации Ивлиевой, высотка с 20 тыс. квадратных метров жилья может появиться рядом с главным зданием МГУ, на месте зеленой зоны между Университетским проспектом и улицей Косыгина, недалеко от смотровой площадки.

Сейчас на этом месте находится зеленый массив с двумя маленькими ветхими зданиями, когда‑то построенными для организации, занимавшейся сохранением парков и лесов Воробьевых гор. До 2016 года эти постройки числились на балансе ГУП Москвы «Горзеленхоз № 1», а позже были проданы некоему Фаткуллину Д.А.

В конце 2019 года участок оказался в аренде у ООО «Агентство «Интеграция». Одновременно с этим петербургская компания «Голдекс Девелопмент» заказала расчеты допустимого объема нового строительства на данной территории. В распоряжение инициативной группы МГУ попали два проекта предполагаемой застройки: один предполагает строительство 18 тыс. квадратных метров жилья, другой — 22 тыс. квадратных метров жилья.

Инициативная группа требует от властей города «немедленно вмешаться в ситуацию и разорвать договор аренды с ООО «Агентство «Интеграция», вернуть здания на улице Косыгина в собственность государства и благоустроить на указанной территории парковую зону.