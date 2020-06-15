Уголовное дело против Навального, стрельба в центре Москвы и другие новости дня

В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 537 210 заболевших.

Лауреаты Нобелевской и Гонкуровской премий по литературе написали обращение в поддержку Юрия Дмитриева, российского историка и главы карельского «Мемориала» — процесс по его делу возобновился сегодня. Писатели считают, что дело, возбужденное против Дмитриева, сфабриковано и «зиждется на желании заглушить память о репрессиях».

На Ленинском проспекте в Москве пассажир такси открыл стрельбу по двум сотрудникам ГИБДД. Мужчину доставили в больницу с ранениями в живот, полицейские находятся в тяжелом состоянии.

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram на территории России. Несмотря на блокировку, мессенджером пользуются многие официальные ведомства, отмечают авторы инициативы.

Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию. Ранее он успел обвинить семью Евгения Плющенко, рекламировавшую голосование, в «алчности» и «бессовестности», и высказаться о ролике в поддержку поправок с участием ветерана Великой Отечественной войны — за это на политика завели уголовное дело о клевете.

Главным редактором «Ведомостей» станет Андрей Шмаров — такое решение было принято на заседании совета директоров компании «Бизнес ньюс медиа», издающей газету. После этого все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» уволились из издания.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказал, почему потерпевшая сторона не приняла деньги от актера. Слова о том, что семье предложат компенсацию в 100 млн рублей, и родственники «сломаются», адвокат назвал провокацией.

Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию, согласно опросу ВЦИОМ. Еще 56% опрошенных признались, что соблюдали карантин «частично», а 8% не соблюдали вовсе.

В Петербурге в апреле от коронавируса умерло в шесть раз больше людей, чем сообщалось ранее. Город стал лидером по летальности от COVID-19 в России, в апреле в нем умерли 4,7% заболевших.

Третьяковская галерея перенесла открытие на 3 июля. До этого дня останутся закрытыми для посетителей как здание в Лаврушинском переулке, так и Новая Третьяковка на Крымском Валу.

Антон Долин, Алена Долецкая и Макс Фрай станут участниками праздника Блумсдэй, названного в честь главного героя «Улисса» Леопольда Блума. Они зачитают фрагменты из романа, а финальную главу актриса Оксана Мысина представит в форме моноспектакля. Посмотреть трансляцию мероприятия можно на «Афише» завтра в 12.00 по Москве.