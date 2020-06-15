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Новости
На зеленой территории около МГУ могут построить многоэтажный жилой комплекс 21:06
Уголовное дело против Навального, стрельба в центре Москвы и другие новости дня 20:58 Дайджест
officialspikelee/Instagram Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена
Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена 20:49
На «Кинопоиск HD» появилась подборка фильмов от The Art Newspaper Russia 19:53
Третьяковская галерея откроется позже намеченного 19:29
«Готов по-мужски обсудить»: Плющенко ответил Навальному на обвинение в алчности 19:23
Пассажир такси открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве Обновлено в 18:57
Алексей Навальный/YouTube На Навального завели уголовное дело о клевете
На Навального завели уголовное дело о клевете 18:28
Исследование: почти 50% медитирующих россиян используют для этого приложения 18:27
Первый канал ищет сотрудника для «информационной войны против всего зла на свете» 17:55
«Российская газета»: отелям придется объяснить заселение неженатых пар в один номер 17:45
В Петербурге от коронавируса умерли в шесть раз больше людей, чем сообщалось ранее 17:41
Manny Pantoja/Unsplash Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию
Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию 17:21
Судья из Татарстана рассмотрел 111 дел о нарушении самоизоляции за полчаса. Это 16 секунд на дело! 16:36
В Сибири убили 12‑летнюю девочку, которая ранее обращалась в полицию с заявлением об угрозах 16:25
«Открытые студии» «Винзавода» открывают сезон и расширяют программу 16:13
Джеймс Ганн не планирует работать с Marvel после «Стражей Галактики-3» 15:53
Premier «Я в эту жизнь пришел веселиться»: на Premier вышла «исповедь» Моргенштерна
«Я в эту жизнь пришел веселиться»: на Premier вышла «исповедь» Моргенштерна 15:40
КПРФ и «Левый фронт» планируют митинг против поправок к Конституции 15:36
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым рассказал, почему они не приняли деньги 15:00
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Дайджест

Уголовное дело против Навального, стрельба в центре Москвы и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:58

В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 537 210 заболевших.

Лауреаты Нобелевской и Гонкуровской премий по литературе написали обращение в поддержку Юрия Дмитриева, российского историка и главы карельского «Мемориала» — процесс по его делу возобновился сегодня. Писатели считают, что дело, возбужденное против Дмитриева, сфабриковано и «зиждется на желании заглушить память о репрессиях».

На Ленинском проспекте в Москве пассажир такси открыл стрельбу по двум сотрудникам ГИБДД. Мужчину доставили в больницу с ранениями в живот, полицейские находятся в тяжелом состоянии.

В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram на территории России. Несмотря на блокировку, мессенджером пользуются многие официальные ведомства, отмечают авторы инициативы.

Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию. Ранее он успел обвинить семью Евгения Плющенко, рекламировавшую голосование, в «алчности» и «бессовестности», и высказаться о ролике в поддержку поправок с участием ветерана Великой Отечественной войны — за это на политика завели уголовное дело о клевете.

Главным редактором «Ведомостей» станет Андрей Шмаров — такое решение было принято на заседании совета директоров компании «Бизнес ньюс медиа», издающей газету. После этого все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» уволились из издания.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказал, почему потерпевшая сторона не приняла деньги от актера. Слова о том, что семье предложат компенсацию в 100 млн рублей, и родственники «сломаются», адвокат назвал провокацией.

Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию, согласно опросу ВЦИОМ. Еще 56% опрошенных признались, что соблюдали карантин «частично», а 8% не соблюдали вовсе.

В Петербурге в апреле от коронавируса умерло в шесть раз больше людей, чем сообщалось ранее. Город стал лидером по летальности от COVID-19 в России, в апреле в нем умерли 4,7% заболевших.

Третьяковская галерея перенесла открытие на 3 июля. До этого дня останутся закрытыми для посетителей как здание в Лаврушинском переулке, так и Новая Третьяковка на Крымском Валу.

Антон Долин, Алена Долецкая и Макс Фрай станут участниками праздника Блумсдэй, названного в честь главного героя «Улисса» Леопольда Блума. Они зачитают фрагменты из романа, а финальную главу актриса Оксана Мысина представит в форме моноспектакля. Посмотреть трансляцию мероприятия можно на «Афише» завтра в 12.00 по Москве.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
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«Bloomsday. Благотворительные чтения» (онлайн-трансляция)
Праздник Джойса в помощь российским врачам из регионов
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
авангард
«Стрим-механика #66» (онлайн-трансляция)
Суточный марафон в честь Капитана с диджеями и друзьями
хип-хоп
Velial Squad (онлайн-трансляция)
Два депрессивных рэпера в масках
рок
«#RoyalAlbertHome»: Люси Дакус (онлайн-трансляция)
Молодой мечтательный инди-рок в домашнем антураже

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