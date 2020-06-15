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Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена

Семён Гудошников
Сегодня в 20:49

Режиссер Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена, которого его приемная дочь Дилан Фэрроу обвиняет в сексуальном насилии.

На прошлой неделе Ли высказался в интервью, что считает Вуди Аллена «великим кинематографистом» и своим другом. «Я не знаю, можете ли вы просто удалить кого‑то так, будто его никогда не существовало», — сказал Ли.

Позже режиссер заявил в твиттере, что его слова были неправильным. «Я не принимаю и не буду толерантен к сексуальному харрасменту, насилию или растлению. Такое отношение наносит реальный урон, которое не может быть минимизирован», — отметил он.

В сексуальном насилии Аллена обвиняет его приемная дочь Дилан Фэрроу. По ее словам, в 1992 году, когда ей было 8 лет, она подверглась сексуальному насилию со стороны режиссера. Вуди Аллен это обвинение отрицает, считая, что Фэрроу говорит по указанию его бывшей жены.

Правоохранительные органы после слов женщины начали проверку, но она ничем не окончилась. Весной 2020 года издательство Grand Central Publishing (входит в Hachette Book Group) отказалось публиковать книгу мемуаров Вуди Аллена «A Propos of Nothing» («Речь без повода»). Причиной стали обвинения Фэрроу, а также движение #MeToo.

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