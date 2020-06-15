Режиссер Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена, которого его приемная дочь Дилан Фэрроу обвиняет в сексуальном насилии.

На прошлой неделе Ли высказался в интервью, что считает Вуди Аллена «великим кинематографистом» и своим другом. «Я не знаю, можете ли вы просто удалить кого‑то так, будто его никогда не существовало», — сказал Ли.

Позже режиссер заявил в твиттере, что его слова были неправильным. «Я не принимаю и не буду толерантен к сексуальному харрасменту, насилию или растлению. Такое отношение наносит реальный урон, которое не может быть минимизирован», — отметил он.