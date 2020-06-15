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На «Кинопоиск HD» появилась подборка фильмов от The Art Newspaper Russia

Семён Гудошников
Сегодня в 19:53

Издание The Art Newspaper Russia составило специальную подборку фильмов о художниках и искусстве для стриминговой платформы «Кинопоиск HD». Создание коллекции приурочено к ежегодному кинофестивалю, который проводит газета.

По словам создателей подборки, в нее вошли «игровые и документальные фильмы о художниках, картины, сюжет которых вращается вокруг искусства, а также киноленты с выдающимся визуальным рядом», среди которых — ленты Паоло Соррентино, «Манифесто» Юлиана Розефельда, «Люмьеры» Тьерри Фремо и другие.

В подборку также попали картины как: лента «Последний портрет», посвященная Альберто Джакометти, анимационный фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент», фильм Сары Драйвер «Баския. Взрыв реальности», экранизация одноименного романа Донны Тартт «Щегол», мелодрама «Тюльпанная лихорадка», «Портрет девушки в огне» Селин Сьямма, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка.

Фильмы будут доступны зрителям бесплатно в течение 45 дней по промокоду TANRFF.

Ранее на «Кинопоиск HD» появились лучшие фильмы Beat Film Festival. Онлайн-подборка фестиваля доступна по подписке онлайн-кинотеатра и до конца года пополнится фильмами следующего Beat Film, который из‑за пандемии коронавируса перенесли на вторую половину лета.

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