Третьяковская галерея откроется позже намеченного

Государственная Третьяковская галерея перенесла открытие на 3 июля, сообщает ТАСС. До этого дня останутся закрытыми для посетителей как здание в Лаврушинском переулке, так и Новая Третьяковка на Крымском Валу.

Музей не откроется в июне, несмотря на разрешение властей города начать работу с 16-го числа этого месяца. Причина в ремонте, который сейчас проходит в галерее.

«Так как нам говорили, что мы откроемся в течение первых десяти дней июля, мы решили воспользоваться этим временем, чтобы провести ремонтные работы, которые давно планировались в галерее. И, конечно же, новость о том, что можно открываться, застала нас в этом смысле немного врасплох, в разгар ремонтных работ», — рассказала о ситуации замгендиректора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

По ее словам, к 3 июля музей успеет подготовить новые правила посещения, которые обеспечат максимальную безопасность сотрудников и гостей в период распространения коронавируса.

В июле в Третьяковской галерее откроется выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», она будет проходить в западном крыле Новой Третьяковки. Кроме того, 7 июля начнет работу выставка «Ненавсегда. 1968–1985».

В Москве с 9 июня отменили режим самоизоляции. Как на эту новость отреагировали пользователи соцсетей, можно прочитать в материале «Афиши Daily». С 16 июня в городе откроют летние веранды кафе, ресторанов и других заведений, а также начнут работу некоторые музеи.