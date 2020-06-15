Первый канал ищет сотрудника для «информационной войны против всего зла на свете»

Первый канал объявил поиск редактора-международника новостной бригады. Среди условий — «быть на острие информационной войны против всего зла на свете». Вакансия Первого опубликована на сайте HeadHunter, на нее обратил внимание телеграм-канал «Бушующий мир».

Сотруднику нужно будет обрабатывать сообщения корреспондентов и информагентств, работать на прямых включениях, отслеживать каналы видеообмена, писать и редактировать тексты. Среди требований — обязательное владение английским языком, опыт работы и высшее образование. Взамен Первый канал предлагает зарплату от 90 тыс. рублей, работу в уникальном творческом коллективе и «возможность быть на острие информационной войны против всего зла на свете».

Вакансия — подлинная: у аккаунта Первого канала, разметившего ее не сайте, стоит статус «проверенный работодатель. Источник «Открытых медиа» на «Первом» сказал, что редактора-международника действительно ищут, но в кадровый департамент заявка подавалась без какого‑либо упоминания «информационной войны».