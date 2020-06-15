«Российская газета»: отелям придется объяснить заселение неженатых пар в один номер

Отели и гостиницы, начавшие работу в июне, должны будут заселять гостей по одному в номер. Исключение составят члены одной семьи, однако родство будет необходимо доказать, пишет «Российская газета».

В Роспотребнадзоре заявили, что «бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы». Там уточнили, что размещать в одном номере людей, не контактирующих друг с другом в общественной жизни, не рекомендуется — чтобы избежать заражения. Мера является рекомендательной, сообщили в ведомстве, а доказывание родства не относится к компетенции Роспотребнадзора — это сфера ответственности руководства гостиницы.

«Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом», — рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

По его словам, отели не будут спрашивать документы, а будут определять, как разместить гостей, сами. Кроме того, в правилах говорится о сопровождающих лицах. «Гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно», — сказал Ламшин.

Изначально предусматривались некоторые санкции за размещение в одном номере постояльцев, не являющихся родственниками. «Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения», — говорится в материале «Российской газеты».

Прочитать рекомендации Роспотребнадзора можно здесь. Об «одноместном или семейном размещении» сообщает, в частности, пункт 15.