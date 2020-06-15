Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию

Согласно опросу ВЦИОМ, только треть жителей Москвы и Петербурга (34%) полностью соблюдала режим самоизоляции.

Еще 56% опрошенных признались, что соблюдали карантин «частично», а 8% не соблюдали вовсе. При этом в других городах-миллионниках законопослушных граждан было меньше. Там режим самоизоляции соблюдали в полной мере только 23% горожан, а 22% — вовсе не соблюдали карантин.

В целом режимом самоизоляции пренебрегли около 16% всех россиян. Каждый пятый опрошенный, напротив, предпочел не выходить из дома во время пандемии.

Чаще всего на карантине граждане России занимались домашним хозяйством, дачей и детьми — об этом сообщили 63% опрошенных. 30% участников исследования смотрели телевизор и слушали радио, 26% читали книги. Четверть россиян общалась с родственниками и друзьями через интернет, 18% занимались любимыми хобби и только 8% слушали дома музыку.

15% участников опроса стали чаще заниматься спортом в период пандемии, 19% респондентов начали больше времени уделять образованию, 32% стали чаще общаться с близкими.

В Москве, регионе с самым высоким уровнем заболевших в стране, режим самоизоляции отменили с 9 июня. Как на эту новость отреагировали пользователи соцсетей, можно прочитать в материале «Афиши Daily».