Таксист открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве. Кадры инцидента опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Стрельба произошла между таксистом и двумя сотрудниками ГИБДД. По данным Mash, оба правоохранителя находятся в тяжелом состоянии, таксиста задержали на месте, его везут в больницу.

По предварительной информации, перестрелка завязалась после того, как сотрудники ГИБДД остановили такси для проверки документов.

На место выехали следователи, криминалисты и руководитель московского главка СК Андрей Стрижов. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточняет, что автомобиль стрелка имеет маркировку и надписи, соответствующие такси.