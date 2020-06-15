В Сибири убили 12‑летнюю девочку, которая ранее обращалась в полицию с заявлением об угрозах

В Красноярском крае убили 12-летнюю девочку. Ранее, в 2019 и 2020 годах, ее семья обращалась в полицию с заявлениями об изнасиловании и угрозах убийством, однако сотрудники правоохранительных органов не стали возбуждать дела.

«Медиазона» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Красноярскому краю пишет, что после этих обращений «были проведены все необходимые процессуальные действия». В частности, после изнасилования подозреваемого, который был несовершеннолетним, поставили на профилактический учет.

«Кроме того, в 2020 году от женщины поступило заявление по факту угрозы убийством ей и ее дочери со стороны 14-летнего местного жителя. Однако в ходе проверки данный факт не нашел своего подтверждения. Было отказано в возбуждении уголовного дела», — рассказали в полиции.

Сейчас постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изнасилования отменено. Дело все-таки завели. По второму — об угрозах — проводится проверка.

Тело 12-летней девочки было обнаружено в начале июня. Сейчас задержаны трое подозреваемых в ее убийстве: им 25, 19 и 14 лет. По информации источника «Тайги.инфо», семья девочки подавала заявление против 14-летнего фигуранта дела. Но о каком именно преступлении идет речь (об изнасиловании или угрозах), неизвестно.