перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Первый канал ищет сотрудника для «информационной войны против всего зла на свете» 17:55
«Российская газета»: отелям придется объяснить заселение неженатых пар в один номер 17:45
В Петербурге от коронавируса умерли в шесть раз больше людей, чем сообщалось ранее 17:41
Manny Pantoja/Unsplash Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию
Только треть москвичей и петербуржцев соблюдала самоизоляцию 17:21
Таксист открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве 17:02
Судья из Татарстана рассмотрел 111 дел о нарушении самоизоляции за полчаса. Это 16 секунд на дело! 16:36
В Сибири убили 12‑летнюю девочку, которая ранее обращалась в полицию с заявлением об угрозах 16:25
«Открытые студии» «Винзавода» открывают сезон и расширяют программу 16:13
Джеймс Ганн не планирует работать с Marvel после «Стражей Галактики-3» 15:53
Premier «Я в эту жизнь пришел веселиться»: на Premier вышла «исповедь» Моргенштерна
«Я в эту жизнь пришел веселиться»: на Premier вышла «исповедь» Моргенштерна 15:40
КПРФ и «Левый фронт» планируют митинг против поправок к Конституции 15:36
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым рассказал, почему они не приняли деньги 15:00
Все пять заместителей главного редактора уходят из «Ведомостей» 14:58
«Яндекс» запустил сервис групповых видеозвонков «Телемост» 14:26
Евгений Плющенко/Instagram Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын прорекламировали поправки к Конституции
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын прорекламировали поправки к Конституции 14:20
Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей» 13:31
HBO вернет в каталог фильм «Унесенные ветром» — с пометкой об историческом контексте 13:15
Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем 12:34
В Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram 12:15
Ozon тестирует сервис «Ozon.Счет». Он позволит получать процент на остаток или кешбэк в виде баллов 12:03
Отключить рекламу

Джеймс Ганн не планирует работать с Marvel после «Стражей Галактики-3»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:53

Режиссер Джеймс Ганн ответил на вопросы подписчиков в инстаграме, сообщает «Кинопоиск». Он заявил, что «Стражи Галактики-3», скорее всего, станут последним для него фильмом Marvel. Кроме того, режиссер отметил, что картина, вероятно, станет последней для него с этой командой.

Также Ганн рассказал, как он отреагировал бы на предложение снять новый фильм из франшизы «Мстители». Режиссер сообщил, что его никто не приглашал на позицию режиссера «Мстителей», но на подобное предложение он ответил бы отказом.

Летом 2018 года Джеймс Ганн был снят с позиции режиссера картины из‑за старых шутливых записей в твиттере, касающихся сексуального насилия и педофилии. Однако в марте 2019 года режиссер вновь занялся постановкой фильма.

Выход новых «Стражей Галактики» состоится не раньше 2022–2023 года, точная дата премьеры неизвестна. Сюжет третьей части пока не раскрывается. Прочитать интервью Курта Рассела о второй части серии можно в материале «Афиши Daily». С интервью самого Ганна можно также ознакомиться здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
творческий вечер
«Bloomsday. Благотворительные чтения» (онлайн-трансляция)
Праздник Джойса в помощь российским врачам из регионов
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
авангард
«Стрим-механика #66» (онлайн-трансляция)
Суточный марафон в честь Капитана с диджеями и друзьями
хип-хоп
Velial Squad (онлайн-трансляция)
Два депрессивных рэпера в масках
рок
«#RoyalAlbertHome»: Люси Дакус (онлайн-трансляция)
Молодой мечтательный инди-рок в домашнем антураже

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Джеймс Ганн
Курт Рассел
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить