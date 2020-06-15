Джеймс Ганн не планирует работать с Marvel после «Стражей Галактики-3»

Режиссер Джеймс Ганн ответил на вопросы подписчиков в инстаграме, сообщает «Кинопоиск». Он заявил, что «Стражи Галактики-3», скорее всего, станут последним для него фильмом Marvel. Кроме того, режиссер отметил, что картина, вероятно, станет последней для него с этой командой.

Также Ганн рассказал, как он отреагировал бы на предложение снять новый фильм из франшизы «Мстители». Режиссер сообщил, что его никто не приглашал на позицию режиссера «Мстителей», но на подобное предложение он ответил бы отказом.

Летом 2018 года Джеймс Ганн был снят с позиции режиссера картины из‑за старых шутливых записей в твиттере, касающихся сексуального насилия и педофилии. Однако в марте 2019 года режиссер вновь занялся постановкой фильма.

Выход новых «Стражей Галактики» состоится не раньше 2022–2023 года, точная дата премьеры неизвестна. Сюжет третьей части пока не раскрывается. Прочитать интервью Курта Рассела о второй части серии можно в материале «Афиши Daily». С интервью самого Ганна можно также ознакомиться здесь.