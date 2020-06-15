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«Я в эту жизнь пришел веселиться»: на Premier вышла «исповедь» Моргенштерна

Анастасия Цой
Сегодня в 15:40

На онлайн-платформе Premier вышла «исповедь» Моргенштерна. Это формат, в котором известные люди общаются со зрителем один на один, без журналистов и интервьюеров. Посмотреть можно здесь.

Моргенштерн рассказал о богатых родителях и детстве, настоящей любви и отцовстве, деньгах и одиночестве, наркотиках и ответственности, а также о смысле жизни. Мы выбрали несколько цитат.

Про богатых родителей

«Мне многие вменяют, что я оказался не простым бедным парнем из Уфы, что у меня богатые родители — миллионеры, бизнесмены. Якобы я обязан своим успехом деньгам родителей. Во-первых, у меня только мама. Отца у меня нет. Да, мама у меня бизнес-леди, состоятельная женщина. Но, извините, я не выбирал, в какой семье родиться.

100 рублей в день на еду давала мне мама. Больше нет. Иногда я мог попросить: «Мам, в кино хочу!» И она давала. А так мне приходилось просто у нее из кошелька тырить денежку, чтобы просто купить себе пивка. В одно время я залез в сумку, а там просто нет кошелька. Я подумал, что она все знает. И тогда я вообще перестал обращаться к ней за бабками, потому что мне стало ужасно стыдно. И я пошел в переходе играть. Я любил петь, играть, а мне за это еще бабки платили. Я мог поиграть два-три часа и полторы тысячи поднять. Деньги мамы никак и никогда на мою карьеру не влияли».

О деньгах

«Когда мне на карту упал мой первый огроменный гонорар, я сразу же тачку купил. Не задумываясь, вложить ли в недвижимость, накопить ли на будущее. Тачку захотел — купил. Ко мне когда приходят крутые бабки, я сразу трачу их. Я не отношусь к деньгам, как к чему-то важному. Это всего лишь бумажка, которую ты можешь обменять на эмоции».

Об ответственности

«Я понимаю, что за мной идет огромная аудитория, но я никакой ответственности не чувствую. Я кто вам? Учитель, наставник? Я просто человек — такой же, как вы, просто чуть более свободен. Я просто живу свою жизнь, ********** [отстаньте] от меня».

Об одиночестве

«Обожаю проводить время в одиночестве. Обожаю проводить время с ********* [офигенными] людьми, а самый ******** [офигенный] человек, которого я знаю, — это я. Вот поэтому, наверное, я так люблю одиночество».

О смысле жизни

«Я в эту жизнь пришел веселиться. И у меня это получается. Мне еще за это и платят дофига. Возможно, кому‑то я покажусь безответственным — ну, значит, так и есть».

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