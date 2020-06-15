Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом он написал в твиттере.

Дебаты пройдут уже сегодня, 15 июня, в 17.00 на ютьюб-канале бывшего журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки. Он же будет модератором разговора.