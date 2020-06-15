Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом он написал в твиттере.
Дебаты пройдут уже сегодня, 15 июня, в 17.00 на ютьюб-канале бывшего журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки. Он же будет модератором разговора.
Два дня назад Кац вызвал Навального на дебаты. Они оба выступают против поправок, однако Навальный предлагает бойкотировать голосование, а Кац говорит о том, что целесообразнее объединить оппозиционно настроенных россиян, чтобы как можно больше людей проголосовали против поправок.
Сначала Навальный отказался дебатировать и написал целый тред об этом. Его позиция заключается в том, что поправки уже приняты, а власти нужна явка, чтобы сделать процесс их одобрения гражданами легитимным.