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Ozon тестирует сервис «Ozon.Счет». Он позволит получать процент на остаток или кешбэк в виде баллов

Сегодня в 12:03

Онлайн-ретейлер Ozon начал тестирование финансового сервиса «Ozon.Счет». В зависимости от суммы, которую клиенты хранят на счете, он будет начислять процент на остаток или кешбэк в виде баллов, которые затем можно будет потратить на товары на маркетплейсе. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на сообщение компании.

Количество баллов или размер кешбэка будут зависеть от суммы, которую пользователь хранит на счете в Ozon. Баллами можно оплатить до 99% стоимости покупок — за каждый товар в корзине нужно заплатить 1 рубль, остальное можно оплатить баллами.

В тестировании участвуют 100 тыс. пользователей сервиса. Им будут предложены разные механики — получение процентов в виде баллов до 18% годовых, либо различные варианты кешбэков. Если его испытания пройдут успешно, сервис будет доступен в личном кабинете, говорится в сообщении компании.

«Новый сервис позволит увеличить частоту покупок и укрепить контакт маркетплейса с пользователями. «Держатели карты с кешбэком Ozon.Card делают четыре и больше заказов в месяц».
Ваэ Овасапян
вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon

В октябре прошлого года Ozon запустил в Москве услугу экспресс-доставки повседневных товаров «Супермаркет».

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