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В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:03

В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Нижегородской, Челябинской, Ростовской областях, Ханты-Мансийском АО и Красноярском крае.

Выздоровевших за сутки на этот раз меньше, чем заболевших, — 4489 человек. За все время выздоровели более 284 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 143 человека. За все время — 7091 человек. Всего в стране зафиксировано 537 210 заболевших.

Несколько дней назад министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство начало разрабатывать «плавающий» режим ограничений: карантин может быть введен для выходных дней, в то время как в будни его не будет.

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