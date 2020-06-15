В России за сутки выявили 8246 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Нижегородской, Челябинской, Ростовской областях, Ханты-Мансийском АО и Красноярском крае.