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На Okko покажут вертикальный screenlife-сериал, полностью снятый на смартфон

Анастасия Цой
Сегодня в 10:20

На Okko в начале июля выйдет вертикальный screenlife-сериал «Взаперти», полностью снятый на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Производством сериала занимается кинокомпания «Bazelevs» Тимура Бекмамбетова. Сценаристом и режиссером выступил Иван Петухов (последние части франшизы «Елки»). Главные роли исполнили Анна Чиповская («Последний министр, «Оттепель») и Дмитрий Ендальцев («Последний министр», «Психологини»).

Сериал расскажет о паре, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции еще две недели. Сериал затронет еще не исследованную в медиапространстве тему — какие трудности поджидают на выходе из изоляции, как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни.

В сериале будет 10 серий по 5-7 минут каждая. «Наша жизнь уже давно перебралась в экранное пространство: здесь мы знакомимся и выясняем отношения, работаем, ходим за покупками и так далее. История о взаимоотношениях сегодня — это история переписок в соцсетях и мессенджерах.

Формат скринлайф, когда зритель видит все, что происходит на экране у героя, открывает новое измерение неподдельности происходящего. Поддержка проекта со стороны мультимедийного сервиса Okko и партнерство с глобальным брендом Samsung — это доказательство, что скринлайф из экспериментального превращается в один из самых релевантных медиаформатов нового времени».

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