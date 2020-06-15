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Мужчина ударил сотрудницу центра «Антон тут рядом». Она якобы поцарапала дверь инвалидным креслом

Анастасия Цой
Сегодня в 9:40

Житель Петербурга ударил по лицу сотрудницу центра «Антон тут рядом», который помогает людям с аутизмом. Об этом в фейсбуке рассказала основательница центра Любовь Аркус.

«Антон тут рядом» арендует в жилом доме квартиру для своих подопечных. Во время пандемии коронавируса студенты центра разъехались по домам, а в квартиру из интернатов перевезли людей со множественными нарушениями. Некоторые соседи сразу начали скандалить по этому поводу, так что на место уже не раз выезжал юрист.

Накануне сотрудница центра Наталья Алексеева возвращалась с прогулки со своей подопечной Мадиной, которая не может ходить из‑за ДЦП. Одной из соседок показалось, что инвалидным креслом поцарапали ее дверь. Она начала кричать, на крик прибежал еще один сосед, который стал оскорблять девушку. Затем он ударил ее в переносицу и разбил очки. А когда она, находясь в шоковом состоянии, попыталась дать сдачи, пообещал засудить ее.

«До этого случая этот же сосед был замечен за тем, что во время наших прогулок кричал в окно, что таких людей нужно держать в специальных заведениях, и что такого соседства он не потерпит», — пишет Аркус.

В разговоре с РБК она заявила, что сотрудники центра вызвали полицию, но не дождались ее и поехали в травмпункт. У Алексеевой диагностировали ушиб. В полиции у них приняли заявление. Также заявление подал и мужчина, который ударил девушку. «В полиции посмеялись и сказали, что это будет рассматриваться 30 дней и, скорее всего, будет рассматриваться как бытовой конфликт», — говорит Аркус.

Позже Аркус сообщила, что Алексеевой позвонил начальник отделения полиции и сказал, что его сотрудники «допустили нарушения в работе и он будет с ними разбираться». Он также обещал привлечь соседа к ответственности.

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