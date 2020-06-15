Мужчина ударил сотрудницу центра «Антон тут рядом». Она якобы поцарапала дверь инвалидным креслом

Житель Петербурга ударил по лицу сотрудницу центра «Антон тут рядом», который помогает людям с аутизмом. Об этом в фейсбуке рассказала основательница центра Любовь Аркус.

«Антон тут рядом» арендует в жилом доме квартиру для своих подопечных. Во время пандемии коронавируса студенты центра разъехались по домам, а в квартиру из интернатов перевезли людей со множественными нарушениями. Некоторые соседи сразу начали скандалить по этому поводу, так что на место уже не раз выезжал юрист.

Накануне сотрудница центра Наталья Алексеева возвращалась с прогулки со своей подопечной Мадиной, которая не может ходить из‑за ДЦП. Одной из соседок показалось, что инвалидным креслом поцарапали ее дверь. Она начала кричать, на крик прибежал еще один сосед, который стал оскорблять девушку. Затем он ударил ее в переносицу и разбил очки. А когда она, находясь в шоковом состоянии, попыталась дать сдачи, пообещал засудить ее.