перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Банковский роуминг запретили, «Манк» Финчера выйдет в октябре и другие новости дня 20:07 Дайджест
Mixit передумал расторгать контракт с Ксенией Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина 19:06
В Москве в июле могут снова разрешить посещение кинотеатров и массовых мероприятий 18:38
В сети появилась полная запись концерта Боба Марли в Лондоне в 1977 году 18:06
В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса. За сутки заболели 57 человек 17:45
Коронавирус заставил людей по всему миру потреблять меньше сахара. Впервые за 40 лет 17:31
Prince/YouTube Пропавшую и найденную гитару Принса собираются продать на аукционе за 1 млн долларов
Пропавшую и найденную гитару Принса собираются продать на аукционе за 1 млн долларов 16:59
Фанат «Барселоны» выбежал на поле во время матча любимой команды, хотя трибуны были пусты 16:40
Слишком резкое восстановление экономики после карантина приведет к выбросу 230 млн гигатонн CO2 16:28
Зонд New Horizons улетел настолько далеко от Земли, что теперь видит звезды с другой позиции 15:38
«Уверенно, с минимальными потерями»: Путин рассказал о борьбе с коронавирусом в новом интервью 15:27
IFC Films Необычные семейные проблемы в трейлере хоррора «Реликвия»
Необычные семейные проблемы в трейлере хоррора «Реликвия» 14:52
В Атланте полицейские застрелили афроамериканца. Город охватила новая волна протестов 14:50
«Quarantine Casanova»: послушайте карантинный мини-альбом от Chromeo 14:26
Послушайте новый трек Gruppa Skryptonite 13:14
news360world.com «Mank» Дэвида Финчера выйдет в октябре
«Mank» Дэвида Финчера выйдет в октябре 12:49
В Еврейском центре толерантности объяснили появление вакансии только для славян 12:23
В России отменили банковский роуминг — комиссию за межрегиональные переводы 12:14
Неоновые коридоры в клипе «Get Up» от T-Pain 11:58
Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition — ремейка первой «Мафии» на новом движке 11:43
Отключить рекламу
Дайджест

Банковский роуминг запретили, «Манк» Финчера выйдет в октябре и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:07

В России за сутки выявлены 8835 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрированы уже 528 964 случаев заражения коронавирусом.

Власти Москвы могут разрешить посещение кинотеатров и массовых мероприятий уже в июле. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин дал свое первое интервью с начала пандемии. Он высказал свое мнение по поводу самого коронавируса, а также коротко прокомментировал протесты в США.

Пользовательница твиттера Екатерина Демидова рассказала о том, как ее пятнадцатилетнюю племянницу похитила и удерживала у себя группа молодых людей. Похитителей отпустили из полиции домой под подписку о невыезде.

Американские ученые выяснили, что слишком быстрое и непоследовательное восстановление мировой экономики после кризиса, связанное с пандемией коронавируса, увеличит мировые выбросы углекислого газа в атмосферу на 230 млн гигатонн. К 2050 году это приведет к критически высокой концентрации CO2 в атмосфере.

Российские банки обязаны отменить банковский роуминг — комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Соответствующий закон вступил в силу с 14 июня.

В Еврейском музее и центре толерантности объяснили дискриминацию в описании вакансии бармена ошибкой субподрядчика. «Сами мы бы никогда такое объявление не разместили. В плане национального разнообразия у нас кто только не работает», — рассказали представители центра.

Фильм «Манк» режиссера Дэвида Финчера выйдет уже в октябре этого года. Картина расскажет историю голливудского сценариста Германа Я.Манкевича, который вступил в конфликт с режиссером «Гражданина Кейна» Орсоном Уэллсом.

Певец T-Pain выпустил клип на свой новый сингл «Get Up» в поддержку движения Black Lives Matter, а у Gruppa Skryptonite Скриптонита вышел трек «КПСП».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
авангард
«Bang on a Can»: Терри Райли, Рианнон Гидденс, Роско Митчелл (онлайн-трансляция)
Шестичасовой лайв с Райли и новейшей музыкой
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
фэнтези
Полночь в Париже
Оуэн Уилсон в новой комедии Вуди Аллена
рок
«We Can Do Better: Words From The Underground» (онлайн-трансляция)
Стрим от лидирующих постхардкор-коллективов
премьеры
Погружение (онлайн-трансляция)
Аудиоспектакль в собственной ванной

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Люди
Владимир Путин
Екатерина Демидова
Дэвид Финчер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить