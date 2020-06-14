Банковский роуминг запретили, «Манк» Финчера выйдет в октябре и другие новости дня

В России за сутки выявлены 8835 новых пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрированы уже 528 964 случаев заражения коронавирусом.

Власти Москвы могут разрешить посещение кинотеатров и массовых мероприятий уже в июле. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин дал свое первое интервью с начала пандемии. Он высказал свое мнение по поводу самого коронавируса, а также коротко прокомментировал протесты в США.

Пользовательница твиттера Екатерина Демидова рассказала о том, как ее пятнадцатилетнюю племянницу похитила и удерживала у себя группа молодых людей. Похитителей отпустили из полиции домой под подписку о невыезде.

Американские ученые выяснили, что слишком быстрое и непоследовательное восстановление мировой экономики после кризиса, связанное с пандемией коронавируса, увеличит мировые выбросы углекислого газа в атмосферу на 230 млн гигатонн. К 2050 году это приведет к критически высокой концентрации CO2 в атмосфере.

Российские банки обязаны отменить банковский роуминг — комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Соответствующий закон вступил в силу с 14 июня.

В Еврейском музее и центре толерантности объяснили дискриминацию в описании вакансии бармена ошибкой субподрядчика. «Сами мы бы никогда такое объявление не разместили. В плане национального разнообразия у нас кто только не работает», — рассказали представители центра.

Фильм «Манк» режиссера Дэвида Финчера выйдет уже в октябре этого года. Картина расскажет историю голливудского сценариста Германа Я.Манкевича, который вступил в конфликт с режиссером «Гражданина Кейна» Орсоном Уэллсом.

Певец T-Pain выпустил клип на свой новый сингл «Get Up» в поддержку движения Black Lives Matter, а у Gruppa Skryptonite Скриптонита вышел трек «КПСП».