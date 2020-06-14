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В Москве в июле могут снова разрешить посещение кинотеатров и массовых мероприятий

Илья Голубев
Сегодня в 18:38

Власти Москвы могут разрешить посещение кинотеатров и массовых мероприятий уже в июле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдёт уже на июль месяц, и будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться», — заявил мэр Москвы.

Собянин также уточнил, что все решения столичных властей будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Если все будет в порядке — нынешние примерные сроки разрешений останутся в силе.

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