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Mixit передумал расторгать контракт с Ксенией Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Сегодня в 19:06

Косметический бренд Mixit не будет расторгать контракт с телеведущей Ксенией Собчак после ее высказывания об изнасиловании бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом сооснователь компании Олег Пай рассказал каналу «Антиглянец».

«На данный момент Ксения является амбассадором нашей компании, ничего не менялось. Контракт с ней действует и заканчивается в сентябре»
Олег Пай
сооснователь компании Mixit

Ксения Собчак в ролике на своей нанале в YouTube пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин. «Что же дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина», — сказала она.

После этого представитель Mixit в комментарии к посту компании в инстаграме написал, что бренд прекращает сотрудничество с телеведущей.

«В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мне не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — написал представитель компании. Теперь Пай опроверг это утверждение.

Ранее Ксения Собчак в своем инстаграме вступилась за актера Михаила Ефремова, на днях попавшего в пьяном состоянии в автомобильную аварию, в которой погиб другой водитель.

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