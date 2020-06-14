Mixit передумал расторгать контракт с Ксенией Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Косметический бренд Mixit не будет расторгать контракт с телеведущей Ксенией Собчак после ее высказывания об изнасиловании бывшего участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина . Об этом сооснователь компании Олег Пай рассказал каналу «Антиглянец».

«На данный момент Ксения является амбассадором нашей компании, ничего не менялось. Контракт с ней действует и заканчивается в сентябре»

Ксения Собчак в ролике на своей нанале в YouTube пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин. «Что же дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина», — сказала она.

После этого представитель Mixit в комментарии к посту компании в инстаграме написал, что бренд прекращает сотрудничество с телеведущей.

«В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мне не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — написал представитель компании. Теперь Пай опроверг это утверждение.

Ранее Ксения Собчак в своем инстаграме вступилась за актера Михаила Ефремова, на днях попавшего в пьяном состоянии в автомобильную аварию, в которой погиб другой водитель.