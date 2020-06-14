В сети появилась полная запись концерта Боба Марли в Лондоне в 1977 году

Выступление прошло 4 июня 1977 года в Лондоне в рамках тура «Exodus», в том же году, когда Боб Марли получил роковую травму во время игры в футбол (именно из‑за этой травмы у него развилась злокачественная меланома, позже убившая музыканта). Лондон стал финальной точкой тура и Rainbow Theatre был забронирован сразу на семь ночей, но последние два выступления в итоге пришлось отменить.

В сети появилась полная запись концерта «Live at the Rainbow» великого регги-музыканты, растамана и миротворца Боба Марли и группы The Wailers. В описании к видео есть ссылка на специальную форму для пожертвований в пользу музыкантов, пострадавших от коронавируса.

Боб Марли стоял у истоков ямайской музыки регги и открыл ее всему миру. У него до сих пор миллионы поклонников и последователей, а с песнями легендарного музыканта знакомы даже те, кто мало чего смыслит в музыке.

Сторонник растафарианства, Боб Марли продвигал идеи мира во всем мире и любви к ближнему. В 1978 году своим концертом «One Love Peace Concert» он смог предотвратить гражданскую войну на Ямайке: после его выступления лидеры противоборствующих партий поднялись на сцену и пожали друг другу руки — конфликт был исчерпан.

Боб Марли умер в мае 1981 года. 6 февраля ему могло бы исполниться 75 лет — в честь этого, а также к 40-летию песни «Redemption Song» семья Марли выпустила к ней новый анимированный клип.