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В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса. За сутки заболели 57 человек

Сегодня в 17:45

В Китае зафиксирован рекорд числа заболевших за последние два месяца — за сутки в стране заболело 57 человек. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на сообщение Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Причиной резкого роста числа заболевших COVID-19, вероятно, является новая вспышка в пекинском районе Фэнтай. 13 июня там ввели «режим военного времени» — это произошло после того, как власти выявили несколько новых заболевших коронавирусом. Все они были связаны с рыбным рынком, расположенном в этом районе.

57 новых случаев за сутки — это рекорд с апреля 2020 года. Накануне в стране было выявлено 11 заразившихся коронавирусом.

Среди новых пациентов 19 заразились за границей, 38 — внутри страны. При этом 36 новых случаев приходятся на Пекин.

Аналитики Czarnikow Group ранее выяснили, что пандемия заставила людей по всему миру потреблять меньше сахара. Падение этого показателя произошло впервые за 40 лет.

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