Коронавирус заставил людей по всему миру потреблять меньше сахара. Впервые за 40 лет

Пандемия коронавируса, которая привела к закрытию кинотеатров, спортивных арен и ресторанов на карантин, спровоцировала падение спроса на сладкие напитки и кондитерские изделия. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на данные аналитиков из компании Czarnikow Group. Согласно их подсчетам, за первые три недели апреля продажи продукции компаний Coca-Cola упали на 25%. Падение компания прогнозирует и во втором квартале 2020 года, аналогичным образом ситуацию оценивают и в PepsiCo Inc.

Похожая ситуация наблюдается и среди производителей кондитерских изделий. Например, в Германии, где уровень потребления сахара традиционно высок, половина участников рынка кондитерских изделий сообщила о падении продаж.