Пропавшую и найденную гитару Принса собираются продать на аукционе за 1 млн долларов

Пропавшую еще в 90-х и обнаруженную только в прошлом году гитару певца Принса выставят на торги аукциона Julien's Auctions. Представители аукционного дома планируют выручить за нее не менее 1 млн долларов (почти 70 млн рублей).
Эта гитара — одна из четырех подобных, изготовленных вручную специально для Принса. Он играл на ней во время своих туров в течение 80-х годов (включая знаменитый тур «Purple Rain» 1984 года), а в 90-х передал ее кому‑то из своих знакомых (не уточняется, кому конкретно). Гитара синего цвета, но ее перекрашивали в светло-голубой, персиковый и желтый, а изначально она была белой.
Принс скончался в апреле 2016 года. Певца обнаружили мертвым в его легендарном особняке в Пейсли-Парке, который позже превратили в музей (и это не единственный музей имени Принса). Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стал мощный опиат фентанил. «Афиша Daily» писала о вкладе Принса в музыку, рассказывала, какие альбомы стоит переслушать, а в этом апреле опубликовала отрывок из автобиографии певца «The Beautiful Ones».