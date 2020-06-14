Пропавшую и найденную гитару Принса собираются продать на аукционе за 1 млн долларов

Пропавшую еще в 90-х и обнаруженную только в прошлом году гитару певца Принса выставят на торги аукциона Julien's Auctions. Представители аукционного дома планируют выручить за нее не менее 1 млн долларов (почти 70 млн рублей).

Эта гитара — одна из четырех подобных, изготовленных вручную специально для Принса. Он играл на ней во время своих туров в течение 80-х годов (включая знаменитый тур «Purple Rain» 1984 года), а в 90-х передал ее кому‑то из своих знакомых (не уточняется, кому конкретно). Гитара синего цвета, но ее перекрашивали в светло-голубой, персиковый и желтый, а изначально она была белой.