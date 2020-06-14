Слишком резкое восстановление экономики после карантина приведет к выбросу 230 млн гигатонн CO2

Слишком быстрое и непоследовательное восстановление мировой экономики после кризиса, связанного с панедемией коронавируса, увеличит мировые выбросы углекислого газа в атмосферу на 230 млн гигатонн. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета, статья которых опубликована в журнале Nature.

В своей работе ученые проанализировали рост выбросов углекислого газа в атмосферу, который наблюдался после предыдущих экономических кризисов. В частности, после нефтяного кризиса в 1973 году, развала советского союза в 1991 году и всемирного экономического кризиса 2008–2009 годов.

Исследование показало, что отсутствие внимания к климатическим последствиям при выстраивании стратегии восстановления экономики станет причиной выброса в атмосферу 230 млн гигатонн углекислого газа. К 2050 году это приведет к критически высокой концентрации CO2 в атмосфере — 19 частей на миллион.