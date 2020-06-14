Фанат «Барселона» выбежал на поле во время матча любимой команды, хотя трибуны были пусты

Во время матча «Мальорка» — «Барселона» чемпионата Испании по футболу на поле выбежал болельщик, чтобы сфотографироваться с любимым игроком. При этом матч проходил без зрителей на трибунах из‑за угрозы заражения коронвирусом, пишет издание TJ.
Оказалось, что болельщик перелез через двухметровый забор, чтобы проникнуть на поле и сделать селфи со звездным игроком «Барселоны» Лионелем Месси, а планировал он это сделать еще до начала пандемии коронавируса, из‑за которой чемпионат был приостановлен.
«Я сделал хотя и не очень качественный, но полиция удалила его. Я перепрыгнул через двухметровый забор и выбежал на 40-й минуте, чтобы сфотографироваться с Месси, но в итоге ничего не получил», — пожаловался позже фанат каналу Cope.
Чемпионат Испании по футболу был приостановлен с 23 марта из‑за пандемии коронавируса (она достаточно сильно затронула Испанию, хотя сейчас пошла на спад) и снова возобновлен 11 июня. Матчи проходят при пустых трибунах.