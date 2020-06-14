Зонд New Horizons улетел настолько далеко от Земли, что теперь видит звезды с другой позиции

Зонд НАСА New Horizons, который первым в истории исследовал Плутон с небольшого расстояния, удалился от Земли на расстояние в 7 млрд км. Это позволило аппарату увидеть некоторые звезды в отличных от земных позициях, говорится в сообщении миссии.

Причиной изменения позиции звезд для зонда в космическом агентстве называют эффект параллакса. На Земле его увидеть просто: если держать палец на расстоянии вытянутой руки от лица и по очереди закрывать левый и правый глаз, то может показаться, что положение пальца меняется.

В случае с New Horizons расстояние измеряется не дистанцией от глаза до пальца, а несколькими световыми годами. В ходе нового эксперимента зонд наблюдал за звездами Проксима Центавра и Wolf 359, расположенными на расстоянии 4,2 и 7,8 световых лет от Земли соответственно. Аппарат, в свою очередь, находится на расстоянии около 7 млрд км от Земли.