«Уверенно, с минимальными потерями»: Путин рассказал о борьбе с коронавирусом в новом интервью

Президент России Владимир Путин дал свое первое интервью за все время пандемии коронавируса в стране, где также прокомментировал протесты в США — этот отрывок опубликовал в своем инстаграме ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин (полная запись интервью выйдет в эфир телеканала «Россия 1» сегодня в 22:30).

Так, Путин заявил, что беспорядки отражают «глубинные внутренние кризисы» в США, однако давать более подробные комментарии он не стал (речь идет о протестах против расизма и жестокости полицейских, которые не первую неделю бушуют в США).

«Мы это давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента. Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — сказал российский президент.

Также Путин считает, что Россия выходит «из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями» . Например, «в Штатах так не происходит», утверждает Путин. По его мнению, это связано с «системой управляемости».

«Я сомневаюсь, чтобы кто‑то у нас в правительстве или в регионах сказал: «Не будем делать, что правительство говорит или президент говорит». [В США] президент говорит: «Надо сделать так‑то, так‑то». А на местах губернаторы говорят: «Да пошел ты подальше», — поделился своими мыслями президент Российской Федерации.