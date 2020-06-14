Необычные семейные проблемы в трейлере хоррора «Реликвия»

Кинокомпания IFC Films выпустила трейлер психологического хоррора «Relic» («Реликвия»), который выйдет в прокат уже 10 июля.
Фильм расскажет историю трех поколений женщин одной семьи — старшая из них неожиданно исчезает из своего дома и так же неожиданно возвращается туда. Судя по всему, с ней случилось что‑то жуткой, и ее дочь и внучка должны найти ответ, что именно.
Режиссером картины выступила Натали Эрика Джеймс, она также написала сценарий вместе с Кристиан Уайт. Главные роли в картине исполнили Эмили Мортимер, Белла Хиткот и Робин Невин. Премьера фильма прошла на кинофестивале «Сандэнс» в январе этого года.