В Атланте полицейские застрелили афроамериканца. Город охватила новая волна протестов

В Атланте 13 июня с новой силой возобновились протесты после того, как полиция застрелила темнокожего американца. Сотни людей заблокировали автомагистраль между штатами, был сожжен ресторан быстрого питания, а власти применили слезоточивый газ, пишет CNN. Днем ранее офицер полиции застрелил 27-летнего Рэйшарда Брукса рядом с рестораном Wendy's. Брукс заснул в своем автомобиле и мешал другим подъехать к кафе. Прибывшие на место полицейские попытались задержать его (Брукс находился в нетрезвом состоянии), но он вырвал у одного из правоохранителей электрошокер и попытался скрыться, после чего выстрелил из электрошокера в полицейских. Те открыли ответный огонь, Брукс погиб. Задержание попало на видео, снятое очевидцем. Также запись произошедшего с видеокамеры опубликовало бюро расследований штата Джорджия.

Вскоре после этого инцидента начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку. Полицейского, застрелившего Брукса уволили (его зовут Гарретт Рольфе), а второго правоохранителя (Девин Бронсан) перевели на административную службу. «Я верю в мэра, и для города настало время двигаться вперед и укреплять доверие между правоохранительными органами и сообществами, которым они служат», — сказала Шилдс в заявлении по поводку своей отставки. Протестующие в Атланте начали собираться сразу же после убийства Брукса, но погромы начались вечером в субботу. Закусочную, рядом с которой был застрелен Брукс, подожгли. Пожарным понадобилось больше часа, чтобы приблизиться к зданию, потому что оно было окружено протестующими. По словам полиции Атланты, за время вечерних протестов арестовали как минимум 36 человек. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Бюро расследований штата Джорджия начало расследование о смерти Рэйшарда Брукса. Как только оно будет завершено, дело передадут в прокуратуру. Как заявил адвокат семьи Брукс Л. Крис Стюарт, застрелившему мужчину полицейскому должно быть предъявлено обвинение в «применении силы, повлекшем за собой смерть и равносильном убийству». По его словам, Брукс был отцом четырех детей, а в день своего убийства праздновал день рождения дочери. Невестка убитого Кристал Брукс отметила, что мужчина «просто схватил электрошокер и убежал». «Он никому не причинил вреда. Полицейские подошли к машине, и, хотя она была припаркована, они вытащили его из машины и начали с ним ругаться», — сказала она. Протесты против расизма и полицейского произвола идут в Америке уже несколько недель. 25 мая в Миннеаполисе при задержании погиб Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею Флойда, обвиняют в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троим остальным предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где они переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. Во многих городах ввели комендантский час, сообщалось о погибших и раненых с обеих сторон. Когда протестующие подошли к Белому дому, Дональд Трамп укрылся в бункере. На беспорядки отреагировали многие общественные деятели, например, рэпер LL Cool J, зачитавший эмоциональный фристайл о том, почему протесты были неизбежны. В протестах очно или виртуально участвует и музыкальная индустрия. Погромы также затронули районы с магазинами люксовых брендов и уличной одежды; узнать, как отреагировали они, можно здесь.