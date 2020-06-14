«Quarantine Casanova»: послушайте карантинный мини-альбом от Chromeo

Канадская электрофанк-группа Chromeo выпустила карантинный мини-альбом «Quarantine Casanova», все доходы с продаж которого получит благотворительный фонд, поддерживающий афроамериканцев, пострадавших от коронавируса.

«Если честно, все это изначально было шуткой», — признался вокалист Dave 1. Его партнер P-Thugg также уточнил, что это «самые забавные треки из всех, что они записывали» и, в то же время, «связанные не очевидными смыслами».