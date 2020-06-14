перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Послушайте новый трек Gruppa Skryptonite 13:14
«Манк» Дэвида Финчера выйдет в октябре 12:49
В Еврейском центре толерантности объяснили появление вакансии только для славян 12:23
В России отменили банковский роуминг — комиссию за межрегиональные переводы 12:14
Неоновые коридоры в клипе «Get Up» от T-Pain 11:58
Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition — ремейка первой «Мафии» на новом движке 11:43
twitter / thekatyala «Мне холодно и страшно»: пользовательница твиттера рассказала о похищении 15-летней племянницы
«Мне холодно и страшно»: пользовательница твиттера рассказала о похищении 15-летней племянницы 10:58
В России выявили 8835 случаев коронавируса за сутки 10:54
Ефремов извинился перед семьей погибшего, релиз «Довода» перенесли и другие новости дня Вчера в 18:45 Дайджест
БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft Вчера в 17:15
Максим Кац вызвал Алексея Навального на дебаты по поправкам в Конституцию Вчера в 16:49
katyakonasova/YouTube Блогерка рассказала, сколько денег ей предложили за рекламу поправок в Конституцию
Блогерка рассказала, сколько денег ей предложили за рекламу поправок в Конституцию Вчера в 15:54
С ютьюба пропал трек «Cadillac» Моргенштерна и Элджея. Кажется, музыканты поссорились Вчера в 14:50
Семья водителя, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не приняла извинений и отказалась от его денег Вчера в 13:54
В Петербурге с 15 июня снимут некоторые ограничения Вчера в 13:37
Капитан Америка предсказал пандемию коронавируса? Кинокритик провел расследование и все выяснил Вчера в 13:02
Warner Bros./YouTube Премьеру «Довода» Кристофера Нолана все-таки перенесли
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана все-таки перенесли Вчера в 12:18
В Казани произошел взрыв на газораспределительной станции. В городе введен режим ЧС Вчера в 11:40
В России выявлено 8706 случаев коронавируса Вчера в 11:11
«Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей погибшего Вчера в 10:32
Отключить рекламу

Послушайте новый трек Gruppa Skryptonite

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:14

Вышла новая песня Gruppa Skryptonite — «КПСП». Послушать ее можно в «Вконтакте» и Apple Music.

«Любой, кто непобедим / Не может не ждать конца. / Любовь — все, что мы хотим / Выдувая вверх кольца. / Не в шмотье дело, нет, не в обуви / Не из‑за любви вы все толпитесь. / Не мне судить, и не вам меня / Каждый пойдёт своим путём», — поет Скриптонит.

Ранее Gruppa Skryptonite перепела трек Скриптонита «Это любовь» на мотив «Ламбады». Музыканты выпустили видео, снятое в 360-градусном формате. Это не первый подобный клип, появившийся на канале Gruppa Skryptonite. Ранее музыканты опубликовали лайв-запись песни «Vchera nochʼyu», треков «Podruga», «Beregom», «Priton» и «Suka tashit nas na dno».

Рэпер Скриптонит объявил о запуске нового проекта в августе 2018 года и сразу представил первую работу — песню «Глупые и ненужные». Gruppa Skryptonite — попытка артиста отойти от рэп-музыки, он заявлял: «Рэп как формат для меня себя изжил. Мне нечего сказать в формате рэпа, я не хочу лить воду в куплете на 16 строк, потому что так обязывают какие‑то каноны. У меня другой мусор в голове сейчас — и органично он смотрится в другом исполнении, на другую музыку».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
авангард
«Bang on a Can»: Терри Райли, Рианнон Гидденс, Роско Митчелл (онлайн-трансляция)
Шестичасовой лайв с Райли и новейшей музыкой
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
фэнтези
Полночь в Париже
Оуэн Уилсон в новой комедии Вуди Аллена
рок
«We Can Do Better: Words From The Underground» (онлайн-трансляция)
Стрим от лидирующих постхардкор-коллективов
премьеры
Погружение (онлайн-трансляция)
Аудиоспектакль в собственной ванной
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить