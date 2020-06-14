Послушайте новый трек Gruppa Skryptonite

«Любой, кто непобедим / Не может не ждать конца. / Любовь — все, что мы хотим / Выдувая вверх кольца. / Не в шмотье дело, нет, не в обуви / Не из‑за любви вы все толпитесь. / Не мне судить, и не вам меня / Каждый пойдёт своим путём», — поет Скриптонит.

Ранее Gruppa Skryptonite перепела трек Скриптонита «Это любовь» на мотив «Ламбады». Музыканты выпустили видео, снятое в 360-градусном формате. Это не первый подобный клип, появившийся на канале Gruppa Skryptonite. Ранее музыканты опубликовали лайв-запись песни «Vchera nochʼyu», треков «Podruga», «Beregom», «Priton» и «Suka tashit nas na dno».

Рэпер Скриптонит объявил о запуске нового проекта в августе 2018 года и сразу представил первую работу — песню «Глупые и ненужные». Gruppa Skryptonite — попытка артиста отойти от рэп-музыки, он заявлял: «Рэп как формат для меня себя изжил. Мне нечего сказать в формате рэпа, я не хочу лить воду в куплете на 16 строк, потому что так обязывают какие‑то каноны. У меня другой мусор в голове сейчас — и органично он смотрится в другом исполнении, на другую музыку».