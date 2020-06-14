«Манк» Дэвида Финчера выйдет в октябре

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм «Манк» режиссера Дэвида Финчера уже в октябре этого года, рассказал в интервью изданию The Film Stage продюсер картины Эрик Рот. Это первый полнометражный фильм Финчера с 2014 года, когда в прокат вышла «Исчезнувшая».

Рот пообещал, что новая работа Финчера вышла «великолепной», а также рассказал, что снята она в стиле 1930-х годов, и «человек шесть это точно оценят» (так он пошутил).

Черно-белый байопик «Манк» расскажет историю голливудского сценариста Германа Я. Манкевича, который хотел получить больше признания. Это желание также вылилось в конфликт с режиссером Орсоном Уэллсом — тот получил всю славу за фильм «Гражданин Кейн», над которым работал и Манкевич.