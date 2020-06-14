В Еврейском центре толерантности объяснили появление вакансии только для славян

В Еврейском музее и центре толерантности объяснили дискриминацию в описании вакансии бармена ошибкой субподрядчика. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на пиар-директора музея Нину Дымшиц.

«Сами мы бы никогда такое объявление не разместили. В плане национального разнообразия у нас кто только не работает. Еще, например, существует миф, что у нас только евреи работают, но это тоже неправда. Ситуацию с этой вакансией можно объяснить недопониманием, либо самодеятельностью… Я не думаю, что это чья-то шутка, это просто ошибка субподрядчика», — заявила Дымшиц.

Ранее на сайте поиска работы для сотрудников общепита Restojob появилась вакансия бармена-официанта в Еврейском музее и центре толерантности. Пользователи сервиса обратили внимание, что в требованиях для соискателей обязательной оказалась «славянская внешность». В центре не объяснили, что это были за подрядчики, и почему они не согласовывали объявление.