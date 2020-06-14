Неоновые коридоры в клипе «Get Up» от T-Pain

Певец T-Pain выпустил клип на свой новый сингл «Get Up» в поддержку движения Black Lives Matter. Трек начинается с отрывка из записи речи борца за права афроамериканцев Малкольма Икс.

«Песня должна была выйти в конце марта, но в последний момент я решил перенести релиз и выпустил «Wake Up Dead», записанную с Крисом Брауном. Мы разработали дизайн и маркетинговый план несколько месяцев назад, что иронично, учитывая, насколько песня резонирует со всем, что происходит в мире сейчас. Я решил, что глупо будет скрывать этот трек. Я хочу мотивировать и вдохновить людей», — рассказал T-Pain.