Вышел трейлер ремейка легендарной игры «Mafia» — «Mafia: Definitive Edition». Посмотреть его можно на ютьюбе. Игра сделана на движке, использованном при создании «Mafia III». Она выйдет на PS4, Xbox One и РС 28 августа. Премьера кинематографического трейлера ремейка состоялась во время PC Gaming Show.

Оригинальная история первой части получит развитие в ремейке: в игре будут новые геймплейные сцены, предыстории героев будут расширены, появятся дополнительные игровые механики и возможности — например, можно будет покататься на мотоциклах. На ютьюбе уже есть видео, объясняющие, в чем кардинальные отличия «Mafia: Definitive Edition» от первой части.

Ориганальная «Mafia: The City of Lost Heaven» вышла в 2002 году. Она рассказывала историю таксиста Томми Анджело, который начинает карьеру в организованной преступности и оказывается втянут в борьбу двух крупных мафиозных группировок.