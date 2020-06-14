В России выявили 8835 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 8835 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Нижегородской, Иркутской, Ханты-Мансийском АО, республиках Тыва и Коми.
Выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших, — 5409 человек. За все время выздоровели более 280 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 119 человек. За все время — 6948 человек. Всего в стране зафиксировано 528 964 заболевших в 85 регионах.
Позавчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство начало разрабатывать «плавающий» режим ограничений: карантин может быть введен для выходных дней, в то время как в будни его не будет.