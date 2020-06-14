В России выявили 8835 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 8835 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Нижегородской, Иркутской, Ханты-Мансийском АО, республиках Тыва и Коми.