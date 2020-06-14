перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Мне холодно и страшно»: пользовательница твиттера рассказала о похищении 15-летней племянницы 10:58
В России выявили 8835 случаев коронавируса за сутки 10:54
Ефремов извинился перед семьей погибшего, релиз «Довода» перенесли и другие новости дня Вчера в 18:45 Дайджест
БДТ поставит пьесу «Вишневый сад» в Minecraft Вчера в 17:15
Максим Кац вызвал Алексея Навального на дебаты по поправкам в Конституцию Вчера в 16:49
katyakonasova/YouTube Блогерка рассказала, сколько денег ей предложили за рекламу поправок в Конституцию
Блогерка рассказала, сколько денег ей предложили за рекламу поправок в Конституцию Вчера в 15:54
С ютьюба пропал трек «Cadillac» Моргенштерна и Элджея. Кажется, музыканты поссорились Вчера в 14:50
Семья водителя, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, не приняла извинений и отказалась от его денег Вчера в 13:54
В Петербурге с 15 июня снимут некоторые ограничения Вчера в 13:37
Капитан Америка предсказал пандемию коронавируса? Кинокритик провел расследование и все выяснил Вчера в 13:02
Warner Bros./YouTube Премьеру «Довода» Кристофера Нолана все-таки перенесли
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана все-таки перенесли Вчера в 12:18
В Казани произошел взрыв на газораспределительной станции. В городе введен режим ЧС Вчера в 11:40
В России выявлено 8706 случаев коронавируса Вчера в 11:11
«Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей погибшего Вчера в 10:32
Из игры Magic: The Gathering убрали семь расистских карт 12 июня 2020  19:26
Rush/YouTube Rush выпустили анимационный клип «The Spirit of Radio» к 40-летию альбома «Permanent Waves»
Rush выпустили анимационный клип «The Spirit of Radio» к 40-летию альбома «Permanent Waves» 12 июня 2020  19:06
«Я всегда на шаг впереди»: несуществующий чиновник Виталий Наливкин ответил на обвинения полиции 12 июня 2020  18:55
«Это ужас!»: подписчики Harper’s Bazaar перепутали картину Гюстава Курбе с работами Юлии Цветковой 12 июня 2020  18:47
Посмотрите милый анимационный клип «Let You Go» от Bombay Bicycle Club 12 июня 2020  18:37
Apple потратит на программу расового равенства 100 млн долларов 12 июня 2020  17:47
Отключить рекламу

В России выявили 8835 случаев коронавируса за сутки

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:54

В России за сутки выявлено 8835 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Свердловской, Воронежской, Нижегородской, Иркутской, Ханты-Мансийском АО, республиках Тыва и Коми.

Выздоровевших за сутки меньше, чем заболевших, — 5409 человек. За все время выздоровели более 280 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 119 человек. За все время — 6948 человек. Всего в стране зафиксировано 528 964 заболевших в 85 регионах.

Позавчера министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ведомство начало разрабатывать «плавающий» режим ограничений: карантин может быть введен для выходных дней, в то время как в будни его не будет.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
фэнтези
Полночь в Париже
Оуэн Уилсон в новой комедии Вуди Аллена
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
авангард
«Bang on a Can»: Терри Райли, Рианнон Гидденс, Роско Митчелл (онлайн-трансляция)
Шестичасовой лайв с Райли и новейшей музыкой
премьеры
Погружение (онлайн-трансляция)
Аудиоспектакль в собственной ванной
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить