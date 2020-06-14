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«Мне холодно и страшно»: пользовательница твиттера рассказала о похищении 15-летней племянницы

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:58

Пользовательница твиттера Екатерина Демидова рассказала о том, как ее пятнадцатилетнюю племянницу похитила и удерживала у себя группа молодых людей. По ее словам, девочка ждала одна электричку на безлюдной станции в 9 вечера 13 июня. К ней подошли несколько молодых людей и заставили поехать с ними.

«Она сказала, что ей нужно домой, на что они ответили: «Ошибаешься, ты едешь с нами». Мы искали её с девяти вечера до трёх часов ночи. Похитители связались с одним из друзей девочки посредством личных сообщений в «ВКонтакте», смеялись над нами, писали о том, что девочку уже два раза чуть не изнасиловали, отправляли нам голосовые сообщения, в которых она плакала и говорила «Мне холодно и страшно», — сообщила Демидова в инстаграме.

Похитители рассказали, куда нужно подъехать, чтобы забрать девочку. Демидова приехала туда с компанией друзей, предварительно вызвав полицию. Девочку спасли, а личности похитителей установили: ими оказались четверо молодых людей, лишь один из которых, по словам Демидовой, является совершеннолетним. Сейчас их отпустили из полиции домой под подписку о невыезде.

По словам девушки, ей уже начали писать другие пользователи, защищающие похитителей. Они заявляют, что она «ничем не лучше их, если хочет отомстить». В ответ на это Демидова отметила, что просто распространяет информацию о людях, похитивших и удерживавших несовершеннолетнюю девочку у себя дома. Исходный пост в твиттере, в котором пользовательница сообщила о произошедшем, на момент написания заметки набрал 20 тыс. лайков и почти 6 тысяч ретвитов.

Фотография троих из четырех похитителей, выставленная Екатериной Демидовой
Фотография троих из четырех похитителей, выставленная Екатериной Демидовой
© twitter.com/thekatyala

У себя в твиттере Демидова выложила ссылку на страницу в «ВКонтакте» жителя Московской области, которого она назвала одним из похитителей девочки. На стене молодого человека уже появились сообщения со словами поддержки от друзей и близких, уверенных в его невиновности.

Что дальше ждет похитителей, неизвестно. Как написала у себя в твиттере Демидова, им может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы. Согласно статье 126 уголовного кодекса, похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, «наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».

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