«Мне холодно и страшно»: пользовательница твиттера рассказала о похищении 15-летней племянницы

Пользовательница твиттера Екатерина Демидова рассказала о том, как ее пятнадцатилетнюю племянницу похитила и удерживала у себя группа молодых людей. По ее словам, девочка ждала одна электричку на безлюдной станции в 9 вечера 13 июня. К ней подошли несколько молодых людей и заставили поехать с ними.

«Она сказала, что ей нужно домой, на что они ответили: «Ошибаешься, ты едешь с нами». Мы искали её с девяти вечера до трёх часов ночи. Похитители связались с одним из друзей девочки посредством личных сообщений в «ВКонтакте», смеялись над нами, писали о том, что девочку уже два раза чуть не изнасиловали, отправляли нам голосовые сообщения, в которых она плакала и говорила «Мне холодно и страшно», — сообщила Демидова в инстаграме.

Похитители рассказали, куда нужно подъехать, чтобы забрать девочку. Демидова приехала туда с компанией друзей, предварительно вызвав полицию. Девочку спасли, а личности похитителей установили: ими оказались четверо молодых людей, лишь один из которых, по словам Демидовой, является совершеннолетним. Сейчас их отпустили из полиции домой под подписку о невыезде.