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Ефремов извинился перед семьей погибшего, релиз «Довода» перенесли и другие новости дня

Анастасия Цой
Сегодня в 18:45

В России за сутки выявлено 8706 случаев коронавируса. Выздоровевших на этот раз меньше, чем заболевших, — 5271 человек. Всего в стране зафиксировано 520 129 пациентов с COVID-19.

В Петербурге с 15 июня снимут некоторые ограничения, введенные из‑за пандемии коронавируса. Например, откроют парикмахерские и библиотеки (они будут работать по предварительной записи), а также мебельные магазины, фотостудии и фотоателье, организации, ремонтирующие и арендующие велосипеды и самокаты.

Михаил Ефремов записал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием. «Не знаю, как и какими словами просить прощения. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут, если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить», — сказал актер.

Родственники погибшего посчитали извинения запоздалыми и отказались от денежной помощи. Они через адвоката передали, что о мирном урегулировании говорить слишком поздно.

Ютьюб-блогерка Екатерина Конасова рассказала, что ей предложили сделать рекламу голосования по поправкам в Конституцию. Цена начиналась от миллиона рублей. «Нужно было объяснить всем доступным языком, что поправки — это не зло, а благое дело», — сказала она.

Максим Кац вызвал Алексея Навального на дебаты о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию. Навальный призывает игнорировать голосование, а Кац считает, что целесообразнее будет объединить оппозиционно настроенных граждан, чтобы они голосовали против поправок.

Студия Warner Bros. все-таки перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод». Теперь картина выйдет в прокат на две недели позже, чем было объявлено ранее, — 31 вместо 17 июля. Также студия отложила релизы и других картин.

В интернете появилась теория о том, что в фильме «Первый мститель», вышедшем в 2011 году, предсказали пандемию коронавируса. В нем Капитан Америка появляется на фоне билбордов, на которых изображены пиво «Корона» и рисунок, напоминающий вирус. Кинокритик провел расследование и во всем разобрался.

С ютьюба пропал трек «Cadillac» Моргенштерна и Элджея. Сервис пишет, что видео было заблокировано из‑за жалобы на нарушение авторских прав. При этом музыканты, видимо, поссорились — расфолловили друг друга в инстаграме, а Элджей написал, что клипа на трек не будет.

Вышло несколько клипов и лирик-видео: Woodkid на трек «Pale Yellow», Bombay Bicycle Club на сингл «Let You Go», Rush на песню «The Spirit of Radio».

Петербургский Большой драматический театр поставит пьесу Антона Чехова «Вишневый сад» в Minecraft. Это будет сокращенная версия традиционного спектакля. Премьера уже завтра.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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