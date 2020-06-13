Максим Кац вызвал Алексея Навального на дебаты по поправкам в Конституцию

Максим Кац вызвал Алексея Навального на дебаты о том, нужно или нет идти на голосование по поправкам в Конституцию. Ролик опубликован на ютьюб-канале Каца.
«Друзья, голосование, которое нам предстоит 1 июля — важнейший политический процесс, в котором реально есть все шансы сделать так, чтобы протестных бюллетеней было больше. Опросы на улицах показывают, что против поправок подавляющее большинство. Рейтинг Путина — 25%.
При этом Алексей Навальный, обладая большим медиаресурсом, предлагает не ходить и не голосовать, чем только обеспечит больший процент для тех, кто голосует за поправки. Власти даже ничего не придется фальсифицировать, если все протестные избиратели будут действовать по примеру Навального», — говорит Кац.
По словам Каца, Навальный сам утверждал, что «дебатировать надо всегда и со всеми». «Но от дебатов со мной он уклоняется, хотя тема действительно очень серьезная», — говорит Кац.
Навальный призывает не ходить на голосование по поправкам в Конституцию. На вызов на дебаты он пока не ответил.
Кац и Навальный работали вместе, но поссорились во время выборов мэра в Москве. Потом Навальный говорил, что Кац «непорядочный человек и просто проходимец». В конфликте был также замешан руководитель предвыборного штаба Леонид Волков и еще одна работница штаба Екатерина Патюлина. Подробно об этом писал Илья Варламов.