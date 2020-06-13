В Петербурге с 15 июня снимут некоторые ограничения, введенные из‑за пандемии коронавируса. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление, сообщается на сайте администрации города.

С понедельника возобновят работу мебельные магазины, фотостудии и фотоателье, организации, ремонтирующие и арендующие велосипеды и самокаты. По предварительной записи смогут принимать посетителей библиотеки, парикмахерские (однако оказывать косметические услуги все еще запрещено), риэлтерские организации и рекрутинговые агентства. Городским баням разрешили открыть помывочные зоны.

Речь идет только о тех организациях, которые расположены не в торговых центрах. ТЦ останутся закрыты.

Также откроются компании, оказывающие ряд бытовых услуг: среди них компании по пошиву одежды, ремонту техники и клининг. Возобновятся тренировки профессиональных спортивных клубов, восстановится действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Запрет на массовые мероприятия сохраняется. Исключение сделали для парада Победы 24 июня и музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» 20 июня.

В ВОЗ считают, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом организация предупредила, что снижение заболеваемости происходит не по естественным причинам, а из‑за карантинных мер. Если их ослабить или отменить, может произойти новый пик.