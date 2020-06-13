Капитан Америка предсказал пандемию коронавируса? Кинокритик провел расследование и все выяснил

Кинокритик из Дубая Уилльям Муллалли рассказал в твиттере о сообщении, которое получил от друга, увлеченного коронавирусной конспирологией. В нем говорилось, что в фильме «Первый мститель», вышедшем в 2011 году, предсказали пандемию.

Речь идет о финальной сцене, где в наши дни Капитан Америка выбегает на Таймс-cквер в Нью-Йорке и узнает от Ника Фьюри, что в течение 70 лет находился в коме. В одном из кадров слева от героя находится реклама пива «Корона», а справа — изображение вируса.