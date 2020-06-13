Капитан Америка предсказал пандемию коронавируса? Кинокритик провел расследование и все выяснил

Кинокритик из Дубая Уилльям Муллалли рассказал в твиттере о сообщении, которое получил от друга, увлеченного коронавирусной конспирологией. В нем говорилось, что в фильме «Первый мститель», вышедшем в 2011 году, предсказали пандемию.
Речь идет о финальной сцене, где в наши дни Капитан Америка выбегает на Таймс-cквер в Нью-Йорке и узнает от Ника Фьюри, что в течение 70 лет находился в коме. В одном из кадров слева от героя находится реклама пива «Корона», а справа — изображение вируса.
«И, хотя это очевидный бред, я начал зацикливаться на этом изображении справа», — написал Муллалли. Он решил провести расследование и узнать, откуда в Нью-Йорке и в картине 2011 года появилось изображение коронавируса.
Кинокритик изучил постеры всех бродвейских шоу, которые шли и рекламировались в Нью-Йорке в апреле 2011 года — в то время, когда снимали «Первого мстителя», — также он просматривал видео с Таймс-cквер, чтобы увидеть билборд поближе. Однако результатов не было.
Наконец его друг нашел фотографию, на которой было видно не только изображение «вируса», но и название рекламируемого бренда. Оказалось, что это спагетти.