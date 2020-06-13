Премьеру «Довода» Кристофера Нолана все-таки перенесли

Студия Warner Bros. все-таки перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод». Теперь картина выйдет в прокат на две недели позже, чем было объявлено ранее, — 31-го вместо 17-го июля. Об этом пишет Variety.

Студия отложила и другие проекты: «Чудо-женщину: 1984» перенесли с августа на октябрь, «Годзиллу против Конга» — с ноября этого года на май следующего, киноадаптацию «Тома и Джерри» — с марта на декабрь 2021 года, а четвертую часть «Матрицы» — с мая 2021 года на апрель 2022 года.

Кроме того, студия Universal перенесла фантастику «BIOS» с Томом Хэнксом от режиссера «Игры престолов» Мигеля Сапочника. Картина выйдет в апреле 2021 года вместо октября 2020-го.

Журналисты и зрители начали сомневаться в том, что «Довод» выйдет 17 июля, после второго трейлера (кстати, смотрите его здесь). В нем не была указана конкретная дата премьеры. Ранее Нолан отказывался переносить дату релиза, фильм должен был стать первым крупным проектом, вышедшим в прокат после пандемии коронавируса.

К «Доводу» привязывали и открытие кинотеатров. Например, гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова говорила, что для них важно открыться именно к первой большой премьере.

В США около 90% кинотеатров должны открыться к 17 июля. Зрителям нужно будет соблюдать меры безопасности: например, одновременно в кинозале не смогут находиться более 100 человек. При этом руководители некоторых киносетей считают, что из‑за новой вспышки коронавируса кинотеатры могут или не открыться или закрыться снова.