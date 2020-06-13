В Казани произошел взрыв на газораспределительной станции. В городе введен режим ЧС

В Казани в ночь на 13 июня произошел взрыв на газораспределительной станции. В городе из‑за этого ввели режим ЧС, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Как сообщает Минздрав Татарстана, погиб один человек, еще двое пострадали и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

В тушении пожара принимают участие 199 человек и 58 единиц техники. Сейчас он локализован, огонь не распространится на другие резервуары с газом, хотя ранее такая вероятность существовала.